Artilheiro da Liga, Cristiano Ronaldo vive melhor fase de sua carreira

SÃO PAULO - Após marcar um gol de pênalti na vitória do Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões 2013/14 neste sábado, Cristiano Ronaldo coroou a temporada e está na melhor fase de sua carreira. Com 17 gols em 11 jogos, o atual dono da Bola de Ouro da Fifa obteve uma média de 1,5 gol por partida na competição, sua melhor marca desde a primeira vez que disputou o torneio, em 2002.

Antes desse recorde, o melhor desempenho do português havia sido em 2009, seu primeiro ano jogando com a camisa do Real Madrid, quando marcou nada menos que a metade dos gols da atual temporada, numa média de 1,4 por jogo. Desde então, os números do craque só subiram e ele passou a concorrer diretamente com Lionel Messi, que figurou na ponta da artilharia da Liga dos Campeões durante quatro temporadas seguidas (de 2008 a 2012). Em 2013, Cristiano Ronaldo destronou o argentino ao fazer 12 gols, enquanto o rival marcou apenas 8.

No Campeonato Espanhol, o português voltou a superar Messi. Artilheiro do nacional há cinco temporadas, o craque argentino viu Cristiano Ronaldo roubar os holofotes ao marcar 31 gols, com uma média de 1,03 por jogo, enquanto ele estacionou em 28 gols. Com todos esses recordes, o português vem justificando seu salário de 17 milhões de euros (R$ 51,5 milhões).

Confira o desempenho de Cristiano Ronaldo em Ligas dos Campeões:

2013-14 - Real Madrid - 17 gols - média de 1,5 por jogo

2012-13 - Real Madrid - 12 gols - média de 1 por jogo

2011-12 - Real Madrid - 10 gols - média de 1 gol por jogo

2010-11 - Real Madrid - 6 gols - média de 0,5 por jogo

2009-10 - Real Madrid - 7 gols - média de 1,4 por jogo

2008-09 - Manchester United - 4 gols - média de 0,36 por jogo

2007-08 - Manchester United - 8 gols - 0,72 por jogo

2006-07 - Manchester United - 3 gols - média de 0,27 por jogo

2005-06 - Manchester United - 0 gol

2004-05 - Manchester United - 0 gol

2003-04 - Manchester United - 0 gol

2002-03 - Sporting - 0 gol