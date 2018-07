Artilheiro da Liga Europa, ex-Fluminense vai jogar no Guangzhou

Um dos destaques da atual edição da Liga Europa e artilheiro da competição, com oito gols, o brasileiro Alan está de malas prontas para a China. Ele está deixando o Red Bull Salzburg para atuar no Guangzhou Evergrande, clube que também contratou recentemente o meia Ricardo Goulart junto ao Cruzeiro.

Alan será uma grande perda para o Red Bull. O jogador era o principal destaque da equipe e foi o protagonista da campanha que culminou na classificação para a segunda fase da Liga Europa com a primeira colocação do Grupo D. O time austríaco duelará com o Villarreal na primeira fase eliminatória da competição, no mês que vem.

Revelado pelo Fluminense, Alan teve pouco tempo para se destacar como profissional pelo time carioca e logo foi negociado com o Red Bull Salzburg em 2010. Ele tinha vínculo com o time austríaco até 2018 e o valor envolvido na negociação e o tempo de contrato com o Guangzhou não foram revelados.