Artilheiro da Ponte Preta, William Pottker sonha em ser o goleador do Brasileirão

Ao mesmo tempo em que a Ponte Preta espera ir mais longe no Campeonato Brasileiro, além da condição de se manter na elite em 2017, um jogador tem ambições especiais nesta temporada. É o atacante William Pottker, artilheiro do time com 11 gols e que sonha ser o goleador da competição - tem um a menos do que Fred, do Atlético Mineiro. Mas ele vive uma situação inusitada porque está jogando com uma liminar, ou seja, é um "jogador sub-júdice".

Na última quinta-feira, William Pottker foi suspenso por quatro jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agressão a Luan, do Atlético Paranaense. A punição não foi bem digerida pelo atacante, que viveu momentos de total insatisfação nos últimos dias. "Na súmula estava tentativa de agressão e no tribunal fui julgado como agressor. Foi um lance quase involuntário, quando tentava tirar minha mão dele", lembrou o jogador.

A angústia acabou dividida com seus familiares nos últimos dias, quando ganhou forças para seguir em frente. Na última quinta-feira atuou pouco tempo na partida vencida pela Ponte Preta em cima do Vitória por 2 a 0. No dia seguinte, o departamento jurídico do clube conseguiu uma liminar para que ele pudesse participar do jogo contra o Santa Cruz, vencido pelo time campineiro por 3 a 0, no domingo passado.

William Pottker marcou o seu gol e comemorou com muita raiva. "Foi uma maneira de extravasar a tensão vivida durante a semana. Fiquei inconformado com esta punição", confessou. Ele já participou de 24 gols no Brasileirão pela Ponte Preta. Mas muitas vezes entrou só durante o jogo, como aconteceu na última rodada - foram apenas seis jogos completos. O curioso é que, neste momento, ele é reserva de Roger, outro artilheiro do time, com sete gols.

Segundo o diretor jurídico da Ponte Preta, Giuliano Guerreiro, o atacante tem condições de jogo até ser analisado pelo STJD o recurso do clube. "Isso pode demorar mais uns 20 dias", avaliou o advogado, que acredita reverter a primeira decisão. William Pottker, portanto, está apto a enfrentar o São Paulo, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 32.ª rodada.

Aos 22 anos, ele acha que atravessa a melhor fase da sua carreira, iniciada nas categorias de base do Figueirense. Ainda jovem passou pela Armênia (Guandzasar, pelo Japão (Ventfort Kofu) e por Portugal (Braga). Fez gols em duas temporadas no Linense, de Lins (SP), e teve seus direitos federativos adquiridos pela Ponte Preta antes do Brasileirão. Seu contrato vai até dezembro de 2019.

O elenco voltou aos treinos nesta terça-feira. O técnico Eduardo Baptista acha precipitado falar do provável time, mas deve manter a mesma base do último jogo. Fábio Ferreira, que cumpriu suspensão automática, deve retornar na defesa no lugar de Douglas Grolli. Com 45 pontos, a Ponte Preta ocupa a 10.ª posição no Brasileirão.