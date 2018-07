Artilheiro da Portuguesa, Bruno Mineiro vai para o Catar Autor de 14 gols no Campeonato Brasileiro pela Portuguesa, o atacante Bruno Mineiro vai defender as cores do Al Khor, do Catar, pelo próximo um ano e meio. O jogador, que pertence ao Atlético-PR e estava jogando emprestado ao time do Canindé, renovou seu contrato com os paranaenses até maio de 2015.