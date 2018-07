Artilheiro da Série B, Bruno Rangel vai para o Catar

DOHA - Artilheiro da Série B com a camisa da Chapecoense, o centroavante Bruno Rangel será mais um brasileiro a jogar no Oriente Médio. O jogador assinou contrato nesta terça-feira e já foi anunciado como novo reforço do Al-Arabi, equipe que atualmente ocupa a quinta colocação no Campeonato Catariano.

Aos 32 anos, Bruno Rangel já rodou o Brasil atuando em equipes como Paysandu, Guarani, Joinville, Americano e Macaé. Na Chapecoense, viveu a melhor fase da carreira, marcando 31 gols em 34 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado e ajudando a equipe a conquistar um inédito acesso à elite nacional. No novo clube, jogará ao lado do também centroavante Wanderley, ex-Corinthians.

Seu o seu melhor jogador na Série B do ano passado, a Chapecoense já acertou com quase uma dezena reforços para 2014, com destaque para os volantes William Arão (ex-Corinthians) e Diones (ex-Bahia) e os atacante Bergsons (ex-Grêmio) e Roniele (ex-São Paulo). Todos chegam a Chapecó por empréstimo.