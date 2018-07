Artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro assina com clube chinês

SANTA CATARINA - Artilheiro da Série B do ano passado pelo Criciúma com 27 gols, o atacante Zé Carlos é oficialmente jogador do Changchun Yatai, da China.

O jogador, que rescindiu o acordo que tinha com o clube catarinense mediante o pagamento de uma indenização no começo da semana, assinou contrato nesta sexta-feira por duas temporadas. "Não podia deixar passar", afirmou o jogador de 29 anos.

A negociação que levou Zé Carlos ao rico futebol chinês foi conduzida pelos empresários Daniel Fonseca e Wilson Bellissi Júnior.

No Changchun Yatai, Zé Carlos vai jogar ao lado do zagueiro Cássio, que, no futebol brasileiro, defendeu apenas o modesto Ulbra do Rio Grande do sul e também do atacante Isac, ex-América-RN.