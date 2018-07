Artilheiro do Alemão perderá resto da temporada por lesão

O artilheiro do Campeonato Alemão ficará fora de ação pelo restante da competição. Alexander Meier vinha fazendo grande campanha, ao ficar na artilharia mesmo comandando o ataque do irregular Eintracht Frankfurt, mas sofreu uma lesão no joelho, precisará passar por cirurgia nesta terça-feira e não terá mais condições de atuar nesta temporada.

O feito de Meier era ainda mais impressionante porque o jogador vinha sofrendo com problemas físicos desde o início da temporada e em alguns momentos atuou sob efeito de infiltrações. Mesmo assim, o atacante de 32 anos marcou 19 gols e está a frente de nomes como Arjen Robben e Lewandowski, ambos do Bayern de Munique, que têm 17 e 16 gols, respectivamente.

"A ausência do Alex é uma pena para nós porque nós esperávamos que ele pudesse nos ajudar com seus gols nas últimas partidas da temporada, disse o técnico do Eitracht, Thomas Schaaf. "Nós desejamos a ele o melhor possível na operação, e que volte saudável o mais rápido possível."

Com a lesão, Meier deve ser ultrapassado na artilharia e a deixou nas mãos de Lewandowski, uma vez que Robben também está afastado por lesão. O polonês já foi o artilheiro da última temporada, ainda pelo Borussia Dortmund, com 20 gols. A quarta colocação é de Bas Dost, do Wolfsburg, e Thomas Müller, também do Bayern, ambos com 13 gols.