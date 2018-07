Artilheiro do Botafogo, Brenner espera manter escrita contra o Vasco no Carioca

O centroavante Brenner é o artilheiro do Botafogo no Campeonato Carioca com seis gols. Metade foi marcado contra o Vasco. O atacante espera agora na decisão do Estadual manter a média de um tento por partida contra o adversário e levar sua equipe ao título da competição.

Botafogo e Vasco fazem o segundo jogo da decisão neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã. O time cruzmaltino venceu o jogo de ida por 3 a 2. Mas Brenner conseguiu balançar as redes. O centroavante marcou mais outro, na vitória por 3 a 2 pela semifinal da Taça Rio, e outro, na derrota por 3 a 2 pela sexta rodada do segundo turno.

"Gol para atacante é muito importante. Ainda mais se tratando de uma final, em que a gente precisa da vitória. Não tem outro resultado que nos importa. Temos também a consciência de que não vai ser de qualquer maneira que vamos conseguir isso. Se o gol vier, independentemente se for meu, o importante é conquistar o título", disse.

E para chegar à taça, o jogador pediu o apoio de seus torcedores. No sábado, o Botafogo fará um treino aberto para a torcida. "Eles são o 12º jogador. Lá em São Paulo, Corinthians e Palmeiras também abriram o treino. A decisão já começou. Esse clima é importante", afirmou.

Brenner também tratou de colocar um ponto final na polêmica que protagonizou no jogo de ida, quando ficou irritado ao ser substituído no segundo tempo. "Algumas pessoas entenderam que eu reclamei, nunca fiz isso na minha carreira. Não seria em uma final que iria fazer. Pediram que saísse trotando, mas estava cansado e disse que sairia andando. Não teve irritação da minha parte. A gente conversou com o grupo, isso já está resolvido", finalizou.