Artilheiro do Brasil, Matheus chega ao Corinthians e se 'escala' para o clássico

Contratado para a posição que o Corinthians está mais carente, a de centroavante, Matheus Matias chegou cheio de confiança e, apesar dos 19 anos, garantiu estar ciente da responsabilidade em defender o time alvinegro e até se disse preparado para estrear neste sábado no clássico contra o Palmeiras, na Arena Corinthians, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

"Espero dentro do tempo comum achar meu espaço. Eu estou pronto, se o treinador optar por mim, estou pronto", disse o garoto, que garantiu ainda não ter conversado com Fábio Carille sobre a possibilidade de jogar já neste sábado.

Matheus Matias marcou 10 gols pelo ABC neste ano, número que faz ele ser o artilheiro do futebol brasileiro no momento. O Corinthians acertou a compra de 90% dos direitos econômicos do garoto e os outros 10% continuam sendo do clube potiguar.

O atacante tem uma história curiosa. Ele começou a chamar a atenção em campeonatos de várzea e também em torneios de futebol society em Natal. Em um destes jogos, foi convidado por um olheiro para atuar no sub-19 do ABC e pouco tempo depois foi promovido. No ano passado, ele fez dois gols em 10 jogos na campanha da equipe potiguar na Série B.

"Minha vida é como tem lá nas redes sociais. Jogava FUT-7, futsal, areia, tudo. Tive uma oportunidade, agarrei, agora estou aqui no Corinthians e tentarei fazer meu melhor", resumiu o jovem atacante, demonstrando uma clara timidez.

O novo candidato a goleador do Corinthians ainda não foi inscrito no Paulistão. O Corinthians tem até esta sexta-feira para completar a lista de 26 inscritos no Estadual e restam duas vagas em aberto. Ele disputa com o volante Ralf e com o zagueiro Marllon. Além disso, o lateral-esquerdo Sidcley, do Atlético Paranaense, também está perto de um acerto e deve entrar na briga.