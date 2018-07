Artilheiro do Brasileirão de 2013, Éderson é oficializado como reforço do Vasco

O Vasco reforçou o seu setor ofensivo para a sequência da temporada 2016, em que busca o retorno à elite do futebol brasileiro. No fim da noite de segunda-feira, o clube oficializou as chegadas dos atacantes Junior Dutra e Éderson, que estavam no futebol asiático.

Éderson, de 27 anos, chamou a atenção ao ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2013, quando estava no Atlético Paranaense. No ano seguinte, então, ele deixou o futebol nacional, se transferindo para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Depois, foi para o Japão, onde jogava pelo Kashiwa Reysol, até acertar com o Vasco.

Assim, Éderson agora está de volta ao futebol brasileiro, onde, além do Atlético-PR, também atuou pelo Ceará, clube em que iniciou a sua carreira profissional, e pelo ABC, até se transferir ao exterior.

O outro reforço do Vasco, Junior Dutra, já vinha treinando em São Januário, embora a sua contratação só tenha sido oficializada agora. O jogador, de 28 anos, estava fora do futebol brasileiro desde 2010, e vinha defendendo o Al-Arabi, do Catar. Antes, passou pelos japoneses Kyoto Sanga e Kashima Antlers, além do belga Lokeren.

Cria das divisões de base do Santos, Junior Dutra também atuou em outros dois clubes no futebol brasileiro: o Atlético-PR e o Santo André. Centroavante, assim como Éderson, ele terá a concorrência de Leandrão e Thalles por uma vaga mais centralizada no ataque.

Além de oficializar a chegada dos jogadores, a diretoria do Vasco também marcou para a próxima quinta-feira, em São Januário, as apresentações de Éderson e Junior Dutra, no dia seguinte, portanto, ao duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil com o Santa Cruz, que será disputado no Arruda - no Rio, os times empataram por 1 a 1.