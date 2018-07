Artilheiro do Brasileirão de 2013 pelo Atlético-PR, Ederson acerta volta ao clube

O Atlético-PR acertou nesta quinta-feira o retorno de um velho conhecido. O clube rubro-negro anunciou a contratação do atacante Ederson, de 28 anos. O jogador viveu a melhor fase da carreira justamente pela equipe paranaense, em 2013, quando foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro.

"É um sentimento muito bom voltar. Quando eu estava entrando no clube, vieram todas as lembranças boas que tive aqui. Parece que nunca saí. Estou muito feliz e motivado. Espero estar em campo o mais rápido possível para poder ajudar o Atlético-PR e voltar a ser feliz", declarou.

Ederson estava no Vasco desde o meio do ano passado e após um início animador, caiu de rendimento, ficou encostado no elenco e, por isso, acertou a rescisão contratual recentemente, para retornar ao Atlético-PR. Ele foi formado justamente nas categorias de base do clube paranaense.

"Conheço muita gente aqui e tenho o carinho de todos. O torcedor também tem me passado esse carinho, o que é importante para mim e me dá confiança para estar bem em campo. O Atlético-PR mudou a minha vida e a da minha família. Devo muito ao clube e espero poder retribuir mais um pouco isso tudo", afirmou.

Ederson também rodou por Ceará, Al Wasl (Emirados Árabes Unidos) e Kashiwa Reysol (Japão) e falou sobre estas passagens. "Foram experiências muito boas. Pude ver outros estilos de futebol e jogar em outras posições. Foi importante para a minha carreira e tentei evoluir ao máximo."