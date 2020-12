Artilheiro do Brasileirão, Galhardo encerra jejum em vitória do Inter: 'Enterrar a zica'

Thiago Galhardo enfim desencantou na vitória do Internacional por 2 a 1 diante do Bahia na tarde deste domingo, no Beira-Rio. O atacante fez o segundo gol, que deu ao time gaúcho a terceira vitória consecutiva e a quarta colocação do Brasileirão. O jogador, que estava sem marcar havia quase dois meses, desabafou após o triunfo. Ele é o artilheiro do campeonato, com 16 gols.

"Mais importante é ajudar a equipe. Futebol há esse jejum. Tem que ser tranquilo. Brinquei de fazer o primeiro gol e acabei fazendo o último. Tem que dedicar para o presidente. Último jogo dele. Feliz pelo resultado. Quando a gente consegue três vitórias consecutivas, vamos ficar na parte de cima. Enterrar a zica", disse o jogador.

Thiago Galhardo comentou também sobre o período de jejum de gols. O atacante caiu muito de produção após a saída do técnico Eduardo Coudet para o Celta de Vigo, da Espanha. "Quando a gente passa um jejum, completei oito (jogos) pelo Brasileiro e dois pela Libertadores. É um tempo longo. Fico feliz em poder marcar. E mais feliz em ajudar a equipe", concluiu.

O resultado deste domingo deixa o Internacional mais perto da briga pela liderança. O clube gaúcho se firma na quarta posição, com 47 pontos, contra 56 do São Paulo, primeiro colocado.

O Inter terá agora quase dez dias de preparação para o duelo contra o Ceará, marcado para o dia 7 de janeiro (quinta-feira), às 19h, no Castelão. O jogo deste sábado pode ter marcado a despedida de Abel Braga. Miguel Ramirez, do Independiente del Valle, deve ser anunciado em breve pelo clube gaúcho.