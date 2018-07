Artilheiro do Brasileiro, Henrique Dourado exalta fase no Fluminense

O atacante Henrique Dourado exaltou a ótima fase que vive nesta temporada pelo Fluminense - ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com seis gols - em entrevista coletiva, na véspera do confronto diante do Atlético Paranaense, nesta terça-feira, no estádio do Maracanã, no Rio, pela quinta rodada da competição. O "Ceifador", como é conhecido pelos torcedores, atribuiu o sucesso no time tricolor carioca ao trabalho e à dedicação.

"Tem sido uma das melhores temporadas. Eu não acredito em sorte. Acredito primeiro em Deus e no trabalho. Sou um cara de muita fé, tenho meus objetivos traçados, em grupo ou individuais. Se eu não tivesse um objetivo, minhas metas, não chegaria onde cheguei. Mas isso é em todas as áreas, não só no futebol. Se não tivermos a nossa meta, objetivos, será uma carreira sem sucesso. Acredito em Deus e em trabalho, para não se abater nas críticas", frisou o atacante.

Henrique Dourado demonstrou humildade ao falar do peso que tem no grupo tricolor carioca e ressaltou a importância do treinador Abel Braga no bom desempenho que vem conseguindo na equipe neste ano. "Todos reconhecem e sabem da importância do Abel (Braga, técnico), da comissão técnica, dos funcionários. Esse ano criamos um ambiente muito agradável com todos, e esse ambiente tem que continuar assim. Atribuo também ao Abel. Ele tem o grupo nas mãos. Tenho muito orgulho de trabalhar com ele e com essa equipe", enfatizou o camisa 9 do Fluminense.

O atacante está focado no confronto diante do time paranaense e garante que a equipe vai buscar a vitória no Maracanã, apesar de valorizar a qualidade do adversário. "O importante é somar pontos. Jogaremos em casa, contra um adversário forte e queremos os três pontos, são fundamentais. Vamos estudar hoje (segunda-feira) e amanhã (terça) o Atlético para conseguir somar pontos", finalizou Henrique Dourado.

O elenco do Fluminense treinou nesta segunda-feira no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Foi a última atividade comandada por Abel Braga antes do compromisso desta terça. Com nove pontos, o time tricolor ocupa a quinta posição, apenas um ponto atrás da líder Chapecoense.