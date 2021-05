Artilheiro do Campeonato Carioca, Alef Manga vai jogar a Série B pelo Goiás

Disputado por diversos clubes, o atacante Alef Manga, destaque do Volta Redonda e artilheiro do Campeonato Carioca, optou por disputar a Série B do Brasileiro e foi anunciado na madrugada deste domingo como reforço do Goiás.

Antes de anunciar a contratação, o Goiás brincou com seus torcedores postando uma foto da manga da sua camisa. "Entendedores, entenderam", postou o clube esmeraldino. Torcedores não gostaram muito do anúncio logo após o ex-clube do atacante levar 7 a 1 no agregado na semifinal do Flamengo.

Mas o combinado era justamente anunciar a chegada só ao fim da participação do Volta Redonda no Carioca. O Goiás fez o anúncio de madrugada, superando uma pesada concorrência de times grandes da Série A.

"Alef Manga é do maior do Centro-oeste! O atacante chega para vestir a emblemática camisa 11 do Verdão e ajudar na conquista do objetivo deste ano. Seja bem-vindo, meu artilheiro", anunciou o Goiás, citando a missão do clube que é o retorno à elite nacional.

Aos 26 anos, o jogador se destacou no Estadual do Rio ao anotar 9 gols, numa competição com artilheiros do quilate de Fred, Cano, Gabriel e Pedro. Virou obsessão de diversos clubes, mas costurou acordo em silêncio com o Goiás.