Artilheiro do Carioca, Hernane festeja boa fase no Fla Autor do gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no clássico do último domingo, no Engenhão, o atacante Hernane comemorou o bom momento vivido por ele e pelo próprio Flamengo, que com o triunfo se classificou com uma rodada de antecedência para as semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, e já garantido como líder do Grupo B.