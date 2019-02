Artilheiro do Corinthians, Gustavo desperta interesse de time inglês, diz site

O começo arrasador de Gustavo pelo Corinthians na temporada 2019 já começa a despertar o interesse do futebol internacional. Segundo matéria do portal britânico Teamtalk publicada no fim de semana, o artilheiro da equipe paulista com 8 gols seria um desejo do Watford. A equipe de médio porte do futebol inglês também estaria seguindo de perto Lincoln, do Flamengo, e Martinelli, do Ituano.

A ideia da equipe é repetir o sucesso que teve ao investir em outro brasileiro: Richarlison. O hoje atacante da seleção brasileira foi adquirido junto ao Fluminense por R$ 46 milhões em 2017 e nesta temporada foi vendido ao Everton R$ 223 milhões.

Segundo a publicação, Gustavo vem sendo observado desde o último ano, quando ainda estava emprestado ao Fortaleza e foi artilheiro do Brasil com 30 gols.

Ciente do assédio, o Corinthians apresentou uma proposta de renovação de contrato até 2022 e aumento salarial para o jogador. O vínculo atual termina em 2020. Uma nova reunião entre os representantes do atleta e a diretoria do clube foi positiva. Falta apenas a assinatura do novo vínculo. A multa rescisória seria de 50 milhões de euros (R$ 210,89 milhões).