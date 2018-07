Artilheiro do Fluminense, Henrique Dourado destaca foco na Sul-Americana

Henrique Dourado, atacante do Fluminense, enfatizou em entrevista coletiva nesta terça-feira no CT Pedro Antônio, no Rio, a importância de vencer a Copa Sul-Americana, competição pela qual o time carioca enfrentará a Universidad Católica, de Quito, nesta quinta, no estádio do Maracanã. O jogador frisou que a equipe está focada no adversário e revelou que pediu conselhos ao equatoriano Orejuela, "espião" do time para desvendar o oponente.

"Estamos muito motivados a levar essa Sul-Americana. É uma competição internacional que todo jogador almeja ganhar. Sabemos vai ser difícil, mas quinta temos o início dessa fase decisiva. Ele (Orejuela) falou que é uma equipe organizada, com jogadores de seleção e de muita qualidade. Ainda temos que ver o que o Abel (técnico) vai passar para a nós, para não sermos surpreendidos aqui em casa", disse o atacante.

Henrique Dourado diminuiu o peso do desgaste físico da equipe devido às competições que disputa simultaneamente (Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa da Primeira Liga). "A maioria dos clubes está enfrentando esse problema. O calendário é muito cheio. Nosso time teve muitas mudanças e está seguindo na base da superação", rebateu.

O artilheiro do Fluminense também dividiu com os companheiros os elogios pela ótima fase na atual temporada - no Brasileirão, Henrique Dourado é o artilheiro da competição com nove gols. E minimizou possibilidade de deixar o clube tricolor carioca neste momento em uma eventual negociação. "Quando o time está se destacando, o individual também aparece. É natural que sondagem de outros times apareçam. Para mim, ainda não chegou nada de oficial. Se chegar, o Fluminense vai estar por dentro de tudo. Como jogador, estou preparado só para jogar futebol e defender as cores do Flu", finalizou.

No Brasileirão, competição pela qual o Fluminense só voltará a jogar na próxima segunda-feira contra a Chapecoense, no Rio, a equipe ocupa a oitava colocação, com 15 pontos (foram 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas até aqui).