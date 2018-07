Artilheiro do Francês ganha chance com técnico Deschamps

Cortado na lista final da Copa do Mundo, o atacante Alexandre Lacazette é uma das novidades da convocação do técnico Didier Deschamps para os amistosos que a França fará nos próximos dias contra Albânia e Suécia, em preparação para a Eurocopa de 2016, que ela sediará.

Lacazette, de 23 anos, vive grande fase no Lyon. Destaque nas seleções de base, ele já marcou 10 gols no Campeonato Francês, dividindo a artilharia do torneio com Andre-Pierre Gignac, do líder Olympique de Marselha, que também está na lista de Deschamps.

Fazendo testes, o treinador também convocou o zagueiro Mapou Yanga-Mbiwa, de 25 anos, que tem sido titular da Roma no Campeonato Italiano. O jogador, nascido na República Centro-Africana, chegou a ser convocado entre 2012 e 2014, quando defendia o Newcastle, mas só fez dois jogos pela França. Outra novidade é o lateral-esquerdo Benoit Tremoulinas, do Sevilla, que fez dois jogos pela seleção, em 2012 e 2013.

A França joga na contra a Albânia sexta-feira da próxima semana, em Lorient, e quatro dias depois recebe a Suécia em Marselha. Já classificados, os franceses não jogam as Eliminatórias oficialmente, mas fazem amistosos contra os times do Grupo I, como se disputasse a chave. Desses dois jogos, só o contra a Albânia se encaixa neste caso.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PELA FRANÇA:

GOLEIROS - Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marselha) e Benoit Costil (Rennes).

DEFENSORES - Lucas Digne (Paris Saint-Germain), Christophe Jallet (Lyon), Eliaquim Mangala (Manchester City), Loic Perrin (Saint-Étienne), Bacary Sagna (Manchester City), Benoit Tremoulinas (Sevilla), Raphael Varane (Real Madrid) e Mapou Yanga-Mbiwa (Roma).

MEIO-CAMPISTAS - Yohan Cabaye (Paris Saint-Germain), Joshua Guilavogui (Wolfsburg), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Juventus), Morgan Schneiderlin (Southampton) e Moussa Sissoko (Newcastle).

ATACANTES - Karim Benzema (Real Madrid), Andre-Pierre Gignac (Olympique de Marselha), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Alexandre Lacazette (Lyon), Dimitri Payet (Olympique de Marselha) e Mathieu Valbuena (Dínamo de Moscou).