Artilheiro do Grêmio, Everton revela trauma por gol perdido diante do River Plate

Everton ainda não superou a perda do gol diante do River Plate, Há mais de uma semana, no segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Porto Alegre, o atacante revelou que não estava 100% na partida.

"A gente tenta não pensar porque fica chateado, mas não consegui dormir na noite do jogo, fiquei revendo o lance. Ficamos chateados porque poderia dar melhor e não estava apto. Mas isso é passado, temos que levantar a cabeça, tem muitas águas para rolar agora", disse o "Cebolinha".

Se a autocrítica incomoda, as ameaças na redes sociais não incomodam o artilheiro do time na temporada, com 17 gols. "Vou falar que críticas vão existir, isso a gente está acostumado, bem tranquilo. Eu fiquei chateado comigo, sabia que não estava 100% na partida. Entrei para pegar o ritmo, voltando a jogar depois de três semanas, não treinei nenhum dia, voltei direto para o jogo. Acho que chateado fiquei comigo, não estava 100%, se tivesse poderia ter sido diferente".

Everton tem escalação garantida na partida contra o Vasco, neste domingo, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor gaúcho soma 55 pontos, na quinta colocação, e briga com o São Paulo, que soma 57, uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Além de Luan e Kannemann, o técnico Renato Gaúcho poderá ter a ausência de Ramiro. Uma escalação do Grêmio provável para este domingo é: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro (Alisson), Jean Pyerre e Everton; Jael.