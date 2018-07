Artilheiro do Inter na temporada, Nico López evita cobrar técnico: 'Respeitar'

O atacante uruguaio Nico López é o artilheiro do Internacional na temporada, com sete gols, mas ainda não se firmou como titular da equipe do técnico Odair Hellmann. O jogador evitou polemizar sobre a preferência por Leandro Damião. "O Inter é muito grande, tem muitos jogares bons. Quem decide é treinador e tenho que respeitar. Estou me esforçando ao máximo", afirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

No Campeonato Brasileiro, ele já balançou as redes quatro vezes, sendo o maior goleador da equipe - Leandro Damião fez dois. "Tenho feito gols porque a equipe está bem. É minha principal característica. Sou atacante. Fazia gols desde o Nacional (do Uruguai). Por isso foram lá (a Udinese, da Itália) me buscar. Espero seguir assim", destacou o jogador uruguaio.

A equipe colorada está na quarta posição no Brasileirão, com 22 pontos. Tem apenas duas derrotas em 12 partidas. Para Nico López, o desempenho deve melhorar depois da intertemporada realizada na parada da Copa do Mundo da Rússia. "Temos um grupo qualificado. Vamos pensar jogo a jogo. Mas agora com esse período de treinos vamos melhorar".

Nesta sexta-feira, o elenco fechou o quinto dia de trabalho após voltar das férias. Neste sábado, há atividades programadas para os dois períodos. O domingo será de descanso para o grupo.

O retorno do Internacional às competições oficiais será no dia 19 de julho, às 21 horas, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13.ª rodada do Brasileirão.