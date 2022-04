Artilheiro do jogo, Vinícius Zanocelo valoriza espírito coletivo do Santos

Artilheiro da partida com dois gols nos 3 a 0 do Santos em cima do América-MG, Vinícius Zanocelo dividiu os méritos da boa atuação com a evolução que o time vem apresentando desde a chegada de Fabián Bustos.

"Ele cobra muito para que o time fique mais compacto em campo, se dar espaços. Isso faz com que a bola chegue menos vezes no João Paulo, nosso goleiro. Acho que hoje nós tivemos uma boa atuação e o resultado foi um prêmio para toda a equipe", disse o meia.

Feliz pelos dois gols, jogador santista preferiu falar do desempenho coletivo e como vem se preocupando em ser mais útil ao time. "Importante é que a torcida ficou feliz. Mas fico satisfeito não só quando faço gols, mas quando vou bem taticamente, ajudo a roubar bolas e auxiliar os companheiros." Questionado sobre que nota daria para sua própria atuação, Zanocelo arriscou um 8,5.

Substituído na partida, Marcos Leonardo elogiou a postura ofensiva adotada pelo treinador desde o início do confronto contra o América-MG. "Com mais gente na frente, ajudando, fica mais fácil tentar as jogadas. Nós ganhamos em opção e temos mais chance de propor o nosso jogo", disse o autor do primeiro gol santista na vitória deste domingo.