Artilheiro do Liverpool, Mané pode perder o resto da temporada por lesão

Na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Inglês, o Liverpool pode sofrer um duro golpe nos próximos dias. Artilheiro do time na temporada e um de seus principais destaques, o atacante Sadio Mané pode perder o resto da competição por causa de uma lesão no joelho.

Mané deixou o clássico diante do Everton no último sábado no início do segundo tempo, justamente por causa da lesão no joelho. O técnico Jürgen Klopp explicou que o jogador ainda será submetido a exames nos próximos dias, mas admitiu a possibilidade de perdê-lo pelo restante da temporada.

"Ainda não está 100% claro, vamos ter que esperar um pouco. Eu posso dizer, com certeza, que ele não estará disponível para amanhã", disse o treinador, descartando o jogador para o duelo com o Bournemouth pelo Campeonato Inglês. "É possível (que ele perca o resto da temporada), mas por que eu definiria isso agora?", completou.

Klopp também não poderá contar com dois titulares do meio de campo para encarar o Bournemouth, Adam Lallana e Jordan Henderson, ambos por lesão. Por outro lado, o atacante Sturridge voltou a treinar com o elenco pela primeira vez desde fevereiro.

A tendência, no entanto, é que o belga Divock Origi ocupe a vaga de Mané na partida desta quarta. "Enquanto eu tiver 11 jogador para começar uma partida, está tudo bem. É bom ter o Divock. A temporada é longa, e ele é uma opção muito importante para nós agora", avaliou o treinador.