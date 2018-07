Artilheiro do Palmeiras, Rafael Marques ganha uma nova chance

Artilheiro do Palmeiras na temporada, com 15 gols, Rafael Marques tem mais uma chance de mostrar que merece ficar no clube no ano que vem. Ele será titular na partida contra o Vasco, domingo, naquele que pode ser um de seus últimos jogos pelo time alviverde.

Com contrato até dezembro, o jogador não parece estar nos planos para 2016. O problema é que o Henan Jianye-CHI pede US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 5,65 milhões), valor considerado alto pela diretoria por um jogador de 32 anos.

O cenário pode mudar em duas situações: Se a diretoria conseguir convencer os chineses a diminuir o valor ou reemprestá-lo, condições com poucas chances de acontecer. Outra possibilidade seria a Crefisa, patrocinadora do clube, ajudar na contratação, já que José Roberto Lamacchia, presidente da empresa, é fã do atacante e não descarta fazer novos investimentos em atletas.

Rafael Marques será titular no lugar de Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Marcelo Oliveira confirmou ontem o time que enfrenta o Vasco amanhã, no Allianz Parque, e, além do atacante, outra novidade deve ser a presença de João Pedro na lateral-direita, já que Lucas sente dores musculares e será reavaliado.

Além de Dudu, quem também não pode jogar por suspensão é Cristaldo, expulso com o Santos. Cleiton Xavier, Arouca, Fellype Gabriel e Gabriel continuam fora, se recuperando de lesões. Os goleiros Aranha e Jailson, também machucados, completam a lista de baixas no time.