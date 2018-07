Artilheiro do Palmeiras comemora ausência de Neymar no clássico

SÃO PAULO - Novo artilheiro do Palmeiras, com quatro gols marcados em cinco jogos pelo clube, o atacante Leandro admitiu nesta quinta-feira um certo alívio por não ter que enfrentar Neymar no clássico de domingo, no Pacaembu, pelo Paulistão. O astro está defendendo a seleção brasileira e será desfalque para o Santos.

"Ainda bem que o Neymar não vai jogar, isso é bom. Mas temos de ter cuidado, porque eles ainda têm vários outros bons jogadores", avaliou Leandro, ressaltando a importância do clássico de domingo para o Palmeiras, principalmente pela chance de ultrapassar o Santos na classificação do campeonato.

Leandro marcou os dois gols da vitória sobre o Botafogo, na noite de quarta-feira, no Pacaembu, quando fez a sua primeira partida como titular do Palmeiras. Apesar da boa performance, ele não acredita que já tenha posição garantida no time. "Tive uma boa estreia como titular, mas não tem nada definido ainda. Tenho que mostrar mais nos treinos", avaliou o atacante.

De qualquer maneira, ele está feliz com esse começo de trabalho no Palmeiras - veio do Grêmio, na negociação envolvendo o atacante argentino Barcos. Mesmo porque, não esconde que vem de uma família de palmeirenses. "Desde que eu cheguei, meu pai está feliz. Ele tem ficado cada vez mais feliz, porque vê o time dele ganhar e eu posso ajudar o time", contou Leandro.