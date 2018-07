Artilheiro do Palmeiras no ano, Cristaldo pede para deixar o clube

O gol marcado sobre o São Paulo - o quarto na vitória por 4 a 0 do Palmeiras sobre o rival, neste domingo, no Allianz Parque - pode ter sido o último de Cristaldo com a camisa do Palmeiras. O atacante argentino admitiu, após a partida, que está em busca de um novo clube, após as chegadas de Alecsandro e Lucas Barrios. O jogador é o artilheiro do clube na temporada, ao lado de Rafael Marques, com dez gols marcados.

"Sou jovem (26 anos) e preciso jogar. O Palmeiras é maior do que qualquer jogador. Se chegar proposta, acho que tenho de sair. Meu empresário está procurando clube", avisou o atacante, que garante ainda não ter proposta, mas aguarda por novidades.

"Ainda não tenho nada oficial. Acho que se chegar uma boa proposta, posso sair. Eu gosto do Palmeiras e a torcida gosta de mim. Me sinto em casa e só tenho que agradecer aos torcedores", disse, em tom de adeus.

Recentemente, o River Plate mostrou interesse no jogador, mas a negociação não foi adiante. A tendência é que, com sua declaração, mais clubes demonstrem interesse em seu futebol e existe a possibilidade dele ser envolvido em uma transação com o Coritiba, já que o Palmeiras ainda deve ao time paranaense pela negociação envolvendo o zagueiro Leandro Almeida.

Enquanto isso, o técnico Marcelo Oliveira garante que pretende continuar a contar com o jogador e que só vai liberar Cristaldo se for um pedido da diretoria. "Não tenho informação a respeito disso (possível saída). Conto com ele e estou impressionado com sua técnica. Ele é um jogador que cava oportunidades, se coloca bem e está sempre com a ambição de fazer gol. É um jogador interessante que eu penso que não vai sair. A não ser que seja um caso decidido pela diretoria do Palmeiras. Nessa função é bom ter mais jogadores e o Cristaldo pode jogar com o Leandro (Pereira), Alecsandro e Lucas (Barrios)", explicou o treinador.