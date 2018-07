Artilheiro do Palmeiras no ano, Willian comemora 1º gol no Brasileirão

O triunfo do Palmeiras sobre o Bahia por 4 a 2, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão 2017, na Arena Fonte Nova, além de marcar a primeira vitória do time alviverde fora de casa também foi especial para o atacante Willian. Artilheiro da equipe paulista na temporada com 10 gols, ele balançou as redes pela primeira vez na competição nacional.

"Foi um gol bonito. Infelizmente iniciamos mal a competição, mas creio que hoje mostramos a força do elenco, com garra e entrega, e fizemos um grande jogo. Sabemos o quanto é difícil jogar aqui. Está todo mundo de parabéns e eu estou feliz de voltar a fazer gols", disse o jogador após o jogo.

"Hoje foi a arrancada para começarem as vitórias e a gente almejar G4 e G6 para jogarmos mais tranquilos, com mais confiança, pois temos mais duas competições mata-mata que também queremos chegar, que são Libertadores e Copa do Brasil."

Mas o bom momento do jogador será interrompido. Willian recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e não vai enfrentar o Atlético-GO, às 21h de quarta-feira, no Allianz Parque. Para a partida, Borja, que virou reserva com a chegada da Cuca, deve aparecer como titular da equipe após um mês.

O Palmeiras investiu R$ 33 milhões, aporte dado pela patrocinadora do clube, a Crefisa, para tirar o artilheiro colombiano do Atlético Nacional no começo do ano. Até o momento, Borja soma seis gols em 19 jogos.