Artilheiro do Palmeiras, Scarpa revela conversa antes de golaço

O golaço que deu a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Grêmio deixou Gustavo Scarpa isolado na artilharia da equipe nesta temporada, com dez bolas nas redes. Além disso, o meia se tornou o goleador máximo da Libertadores da América, com seis gols marcados, ao lado de Marco Ruben, do Athletico-PR, e Adrián Martínez, do Libertad (PAR).

Scarpa comemorou os números e revelou uma conversa que teve com Marcos Rocha antes da cobrança de falta que originou o gol na Arena do Grêmio. No lance, o lateral-direito rolou para o meia finalizar.

"Meus companheiros às vezes ficam bravos comigo nos treinos, porque acabo chutando quando não devo, é força do hábito. O Marcos Rocha falou que estava muito longe, mas insisti para ele tocar para mim e fui feliz", afirmou Scarpa.

Com a vitória por 1 a 0, o Palmeiras joga por um empate na próxima terça-feira para avançar à semifinal da Libertadores. Apesar da vantagem e das artilharias, Scarpa disse estar "com pés no chão" e pediu atenção à equipe.

"É legal ter uma sequência boa assim de jogos, marcar e dar assistência, mas principalmente vencer os jogos. Porque as atuações individuais vão aparecendo. Estou feliz, mas com pés no chão, ainda não conquistamos nada, vamos ter mais uma guerra. Não podemos ser hipócritas e falar que não foi um resultado bom, foi excelente. Mas não tem nada ganho. Não adianta nada se não nos classificarmos na semana que vem", disse Scarpa.

O duelo de volta entre Palmeiras e Grêmio acontecerá na próxima terça-feira, às 21h30, no Pacaembu, porque o Allianz Parque está reservado para receber o show da dupla Sandy e Junior. A equipe não atuará neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, já que o confronto com o Fluminense foi adiado para o dia 10 de setembro.