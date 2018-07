Artilheiro do Santos, Gabriel revela buscar evolução no futebol

Depois de Neymar e Ganso, o atacante Gabriel é o maior candidato a novo craque formado nas categorias de base do Santos. Artilheiro do clube na temporada com 14 gols em 29 jogos, ''Gabigol'', como é carinhosamente chamado, foi um dos destaques da equipe no primeiro semestre. Mas o jovem de 17 anos espera continuar melhorando seu futebol para o restante da temporada.

Após o recesso do elenco por conta da pausa nas competições oficiais durante a disputa da Copa do Mundo, o Santos iniciou na última quarta-feira uma intertemporada de treinos em São José dos Campos, interior de São Paulo. Gabriel destacou o esforço de seus colegas nas atividades. "O Oswaldo de Oliveira (técnico do Santos) se reuniu conosco após o treino e disse que os trabalhos estão sendo muito bem feitos. Confiamos muito nele, e estamos sempre tentando melhorar", afirmou.

De acordo com o atacante, as atividades têm ajudado na sua evolução para disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, as competições que o Santos participa no segundo semestre. "Tive um bom começo de temporada, mas agora é passado. Tenho que buscar tudo de novo e melhorar em vários aspectos", avaliou.

Além de Gabriel, o jovem elenco santista tem outros candidatos a craque, como zagueiro Gustavo Henrique, o meia Geovânio e os atacantes Stéfano Yuri, Victor Andrade e Giva. Destes, o mais experiente é Geovânio, que tem 22 anos.

O Santos volta às competições oficiais no dia 17 de julho, no clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Depois de disputadas as primeiras nove rodadas do torneio, a equipe ocupa o 10º lugar com 14 pontos, cinco atrás do líder Cruzeiro.