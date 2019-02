Artilheiro do Santos na temporada, Jean Mota projeta dupla com Cueva

A possível contratação do peruano Cueva não incomoda Jean Mota, artilheiro do Santos na temporada, com quatro gols marcados, após cinco jogos. Atuando como meia, o jogador se coloca à disposição do técnico Jorge Sampaoli para mudar seu posicionamento se for necessário para se manter entre os titulares.

"Estou aqui para ajudar o Santos, sou jogador do Santos, quem escala é o treinador. Quero jogar na minha posição, onde estou bem, confiante e fazendo gols, mas tenho que pensar no Santos e não só em mim. Ele (Cueva) tem qualidade, vem para ajudar e deixo para o Sampaoli. Se me quiser na lateral, darei meu melhor", disse Jean Mota, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, lembrando que diversas vezes atuou como lateral-esquerdo no Santos.

O jogador também assegurou que pode formar dupla no meio-campo com Cueva, que está no russo Krasnodar. "Claro, já vi vários jogadores assim, com dois meias. Soteldo é meia-atacante, jogamos juntos também. Não tem essa de não ter como. Eu faço mais de uma função e posso rodar. Quem escala é o Sampaoli, mas há essa possibilidade."

Apesar da disputa maior por vaga na equipe caso Cueva seja contratado, Jean Mota acredita ser importante o Santos ter um elenco numeroso para superar a maratona de jogos da temporada. O time volta a campo nesta quarta-feira para a estreia na Copa do Brasil, diante do Altos, do Piauí, no estádio Albertão, em Teresina "Fica complicado o tempo de recuperação com as viagens. Precisamos comer bem e descansar para estarmos inteiros em todos os jogos."