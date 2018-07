Artilheiro do São Paulo na temporada, Gilberto festeja volta por cima com Ceni

Artilheiro do São Paulo na temporada com 11 gols em 17 partidas, mesmo sendo reserva do argentino Lucas Pratto, Gilberto deu a volta por cima no clube. O atacante está sendo valorizado, deve ter o contrato renovado pela diretoria e espera ter mais chances de mostrar o seu valor no Campeonato Brasileiro.

Para ele, a chegada do técnico Rogério Ceni para comandar o clube deu um novo ânimo. Eles conversaram e Gilberto percebeu que teria espaço para mostrar o seu futebol. "A minha evolução foi num momento importante, eu precisava disso. A chegada do Rogério foi essencial, aqueles que ficaram na comissão técnica também. Consegui fazer um bom trabalho", disse, em entrevista ao site do São Paulo.

No ano passado, Gilberto teve poucas oportunidades e só foi mostrar serviço no final do Brasileirão. Mas após a conversa com o treinador, viu que só cabia a ele próprio conquistar seu espaço. Tanto que nas vezes que entrou no time fez gols, deu assistências e colocou dúvidas na cabeça de Rogério Ceni, que chegou até a colocar ele ao lado de Lucas Pratto no time.

"Juntei tudo que tinha feito de errado e não dava certo. Procurei focar só no futebol. Procurei estar bem fisicamente, conversar com a psicóloga sempre e com outros setores também que tenho bom relacionamento. Procurei sempre analisar tudo para melhorar. E só tenho de agradecer a esse pessoal, por me mostrar um caminho, e espero continuar evoluindo cada vez mais", finalizou Gilberto.