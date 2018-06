Artilheiro do São Paulo no ano, Nenê já se diz ansioso para volta do Brasileirão

O meia Nenê chegou ao time do São Paulo no início deste ano como a maior aposta da diretoria. Aos 36 anos, o jogador chegou a gerar certa desconfiança por parte da torcida em razão da idade elevada para um profissional. Mas, aos poucos, o experiente atleta vem mostrando seu valor.

Com uma rápida adaptação ao time, Nenê já é o artilheiro do time na temporada, com dez gols. Foram seis somente nos últimos cinco jogos disputados, antes da paralisação do Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo.

Vivendo esta grande fase, Nenê não quer ficar muito tempo longe dos gramados. Por isso, já está ansioso para o retorno do campeonato, do qual o São Paulo é o terceiro colocado. "Nossa meta é voltar com tudo em busca da primeira colocação", avisa o jogador, que completará 37 anos no próximo mês.

"Todos aqui têm o objetivo de manter a postura demonstrada nas primeiras rodadas para não deixar o ritmo cair. Seria maravilhoso conquistar o Campeonato Brasileiro, porque este clube merece muito", afirma o meio-campista.

Confiante, Nenê admite que a rápida identificação com o clube vem favorecendo seu desempenho. "Tenho identificação com o clube e vontade de vencer aqui, porque quero marcar história com esta camisa tão importante. Realmente, seria especial. Desde a minha chegada, eu sabia que se fizesse tudo da maneira correta, dando a vida nos treinos e nos jogos, as coisas aconteceriam positivamente. E, felizmente, isso tem acontecido. Tem sido uma relação muito boa com o São Paulo."