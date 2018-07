Artilheiro do sub-20 pode ganhar chance no São Paulo Desfigurado, o São Paulo enfrentará o Atlético Goianiense no domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com várias novidades entre os titulares e os reservas. A principal delas será o atacante Alfredo, da equipe sub-20, que será relacionado pelo técnico Paulo César Carpegiani para o confronto em Goiânia.