Artilheiro dos clássicos em 2019, Manuel tem futuro indefinido no Corinthians

Autor do gol do Corinthians no empate contra o Palmeiras, por 1 a 1, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Manoel ainda tem seu futuro no clube paulista incerto. Emprestado pelo Cruzeiro até o fim da atual temporada, o jogador disse que ainda não foi procurado pela diretoria do time alvinegro para acertar sua permanência.

"Eu tenho contrato com o Corinthians até o fim do ano, mas me sinto muito bem, fiz grandes amigos aqui e sou muito feliz. Vamos esperar, continuar trabalhando nas duas competições e lá na frente ver o que pode acontecer. Mas me sinto muito bem aqui", disse o jogador após o clássico.

Titular absoluto desde sua contratação, o zagueiro chegou ao terceiro gol pelo clube. Curiosamente, os outros dois também foram em clássicos, contra Santos e São Paulo, em partidas do Paulistão.

O técnico Fábio Carille também comentou o assunto e disse que conversas devem ser iniciadas no próximo mês. "É muito cedo para falar. Ele tem empréstimo até dezembro, preocupação é melhora o time, daqui uns dias, mês que vem, começamos a falar de planejar a no que vem."

O grupo do Corinthians conta atualmente com cinco jogadores para a zaga: Manoel, Henrique, Gil, Bruno Méndez e o jovem João. Ainda pertencem ao clube e estão emprestados Marllon e Pedro Henrique. Léo Santos, que estava no Fluminense, rescindiu na última semana, mas se recupera de lesão e não tem condições de atuar.