Artilheiro, Edmílson marca duas vezes ressalta a vitória do Vasco no Carioca

RIO - Com o gol marcado na tarde desta quinta-feira, o atacante Edmílson se tornou um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com os mesmos seis gols de Alecsandro, do Flamengo. Mas, para o jogador, o mais importante foi o Vasco ter conseguido a vitória sobre o Madureira, por 3 a 1, em Conselheiro Galvão.

"Quero fazer meu trabalho, ajudar meus companheiros. E o gol sai naturalmente. Foi um belo passe do Reginaldo, mérito dele. O mais importante é que o Vasco saiu vencedor", afirmou Edmílson, em entrevista depois da vitória que deixou o time com 21 pontos, em quarto lugar no campeonato.

Além de Edmílson, o zagueiro Rafael Vaz e o meia Douglas marcaram na vitória vascaína desta quinta-feira, em jogo válido pela 11ª rodada do campeonato. Assim, o time conseguiu se reabilitar da derrota para a Cabofriense no último domingo e segue vivo na luta pela vaga nas semifinais.

"A gente veio para cá para vencer. Sabemos da dificuldades do calor e do campo, mas a gente botou tudo em prática e conseguiu fazer o resultado que nos ajuda bastante", afirmou o meia Bernardo, que entrou no segundo tempo e ajudou o Vasco a ganhar em Madureira na tarde desta quinta-feira.