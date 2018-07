Artilheiro explosivo, Chulapa volta a ser 'bombeiro' e amplia ligação com Santos

Definido pela direção do Santos como técnico interino enquanto o substituto do demitido Jair Ventura não é contratado, Serginho Chulapa dará sequência nesta quarta-feira, em duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, a uma história de muita identificação com o clube. Afinal, além de ter trabalhado diversas vezes nessa função, ele está marcado como um dos maiores artilheiros da história do time.

Quando chegou ao Santos em 1983, Serginho Chulapa já era um atacante consagrado, com muitos gols marcados pelo São Paulo e participação na Copa do Mundo de 1982 pela seleção brasileira. E, na Vila Belmiro, ampliou o seu sucesso e a fama de artilheiro, naquela que era o seu time de infância.

Com presença de área e seu potente chute de esquerda, foi o artilheiro das edições de 1983 do Campeonato Paulista e do Brasileirão, sendo vice-campeão do torneio nacional em decisão exatamente contra o Flamengo, rival desta quarta na Vila Belmiro. Já no ano seguinte, marcou o gol do título paulista, diante do Corinthians, aumentando a sua idolatria no clube. E entre idas e vindas até 1990, marcou 104 gols em 202 jogos.

Esses números seriam suficientes para consagrar Chulapa na história do Santos, afinal o tornaram o terceiro maior artilheiro da história do clube após a Era Pelé. Mas ele ampliaria a sua identificação no clube depois de aposentar as chuteiras, trabalhando em diversas comissões técnicas.

Inicialmente contratado para ser auxiliar técnico de Pepe, assumiu o comando do time após a saída de outro ídolo e o comandou durante quase toda a temporada 1994. Mas a sua saída foi turbulenta e lembrou os seus piores momentos de jogador, pois se deu após agredir o jornalista Gilvan Ribeiro.

Mas voltaria ao clube como auxiliar no início dos anos 2000, permanecendo, também entre idas e vindas, até 2016 e dirigindo o time em diversas oportunidades como interino. De volta ao Santos no início de 2018, agora terá a missão de comandá-lo em mais um momento complicado, pois o time está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Assim, destacou a necessidade de a equipe superar o Flamengo na Vila Belmiro. "A gente conhece todo mundo. Cobrança vai ter comigo, desde o começo eu falei que iria proteger e também cobrar. Estamos precisando de uma vitória imediatamente", avisou Chulapa, em entrevista à Santos TV.

No total, Chulapa comandou o Santos 70 vezes, tendo vencido 33 partidas, empatado 20 e perdido 17. Somados aos 202 jogos que fez como centroavante, o ex-jogador tem 272 confrontos pelo time da Vila Belmiro, e isso sem contabilizar as centenas de vezes em que trabalhou como auxiliar.

Do atual elenco que será dirigido nesta quarta-feira por ele, apenas o volante Renato acumula mais jogos pelo clube - 412 - em mais um claro sinal da identificação de Chulapa com o Santos, antes artilheiro explosivo, agora "bombeiro" e apaziguador. E sempre admirado pelos torcedores do clube.

"Para mim é até difícil falar porque ele me conhece desde os oito anos. Era um pirralho quando eu o conheci. É um cara excepcional. Ele sabe que tem o nosso apoio, que gostamos dele e confiamos nas coisas que ele fala", afirmou Gabriel Barbosa, o Gabigol, exibindo a sua idolatria por Chulapa.