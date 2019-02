Artilheiro, Gustavo começa a bater faltas no Corinthians

O atacante Gustavo voltou a marcar nesta quarta-feira na vitória dramática do Corinthians sobre o Avenida por 4 a 2, de virada, na Arena Corinthians. Depois de decidir o clássico contra o São Paulo, ele anotou o gol que fechou a vitória por 4 a 2 na segunda fase da Copa do Brasil. Os números do atacante são impressionantes neste início de temporada: 11 jogos e oito gols.

"É difícil acreditar em tudo que está acontecendo na minha vida, mas tenho que agradecer a Deus e aos meus familiares, que dão total apoio a mim. Trabalhei muito, depois que ouvi do presidente que eu voltaria, me agarrei nessa frase dele e trabalhei nas férias para voltar bem", disse o atacante em entrevista coletiva na Arena Corinthians.

A fase do atacante tem sido tão boa que ele está ensaiando cobranças de falta. Quando o time perdia por 2 a 0, ele tentou uma cobrança, mas acertou a barreira. No rebote, quase marcou de primeira. “Estou indo bem nos treinos, por isso o Sornoza me deixou bater. Infelizmente peguei mal na bola”, lamentou o atacante.

O equatoriano Junior Sornoza tem sido o cobrador oficial de faltas do Corinthians. Na temporada, ele já conseguiu seis assistências. Diante do Avenida, ele fez a cobrança para o gol de Henrique, no final do primeiro tempo, e para Danilo Avelar definir a igualdade. Junior Urso e Gustavo viraram o jogo.