Artilheiro, Henrique desfalca o Palmeiras contra o Bahia

O Palmeiras terá um importante desfalque para a partida contra o Bahia, domingo, em Salvador. Artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, o atacante Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e com isso, arranja uma grande dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior resolver ao longo da semana.

Para a vaga aberta ao ataque, Dorival tem Cristaldo, Diogo e Leandro como opções. O mais cotado para ficar com a vaga, até pelo estilo de jogo, é Cristaldo, mas o treinador tem a semana inteira para decidir, já que o Palmeiras não joga no meio da semana.

Além de Henrique, outro desfalque certo é o lateral-esquerdo Juninho, que também recebeu o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, a tendência é que Victor Luis volte para a posição de origem e um volante entre na equipe. Renato e Washington disputam a vaga.

Em relação a Valdivia, o chileno sentiu dores na região da bacia durante a partida, após choque com Elias, mas, pelo menos por enquanto, não preocupa. Tanto que ele continuou na partida e saiu por cansaço.