Artilheiro, Luis Fabiano elogia atitude da equipe contra o Figueirense

SÃO PAULO - Aos 31 anos, Luis Fabiano continua com o mesmo faro de artilheiro de sempre. Neste domingo, o atacante tricolor chegou ao seu 15.º gol na atual edição do Brasileirão, em apenas 16 jogos, e assumiu a artilharia isolada da competição. O gol também foi o 83.º dele com a camisa do São Paulo na história dos Campeonatos Brasileiros, igualando Serginho Chulapa como artilheiro tricolor na competição.

Neste domingo, Luis Fabiano abriu o caminho da vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense no Morumbi, marcando gol pelo quarto jogo seguido do Brasileirão. O artilheiro, porém, disse não se importar com as marcas que atinge. "Não fico muito ligado em marcas de número de gols. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui, falei que queria títulos. Gol é consequência quando as coisas dão certo."

O bom momento de Luis Fabiano vai ao encontro da fase do São Paulo, que venceu três jogos seguidos sem levar gol e entrou no G4 mesmo sem poder contar com Lucas, que serve à seleção brasileira. Para o atacante, o time encontrou um estilo de jogo com Ney Franco.

"A primeira coisa é a atitude. Com essa atitude conseguimos encontrar uma maneira de jogar, de sermos competitivos. Sendo competitivo, correndo, tendo atitude, a gente vai sobressair, porque nossa qualidade é muito grande. A gente encontrou uma maneira de jogar, isso é reflexo do trabalho do Ney (Franco), avaliou Luis Fabiano.

Com 26 gols neste ano, Luis Fabiano chegou a 151 gols com a camisa do São Paulo, ficando a dez de empatar com Müller como o sexto maior artilheiro da história do clube. Desde o começo do ano, o atacante já passou Raí, Maurinho e Leônidas. O líder Serginho Chulapa balançou as redes 242 vezes.