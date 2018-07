Artilheiro marca e Milan empata com o Palermo Com Alexandre Pato como titular pelo segundo jogo seguido, quem salvou o Milan de mais um tropeço no Campeonato Italiano nesta terça-feira foi o garoto Stephan El Shaarawy. O jovem de 20 anos, artilheiro da competição, marcou aos 35 do segundo tempo e garantiu um empate em 2 a 2 contra o Palermo, fora de casa, na abertura da 10.ª rodada.