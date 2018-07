Artilheiro no Madureira, Victor Bolt se apresenta ao Vasco

O Vasco apresentou oficialmente nesta sexta-feira o seu 10.º reforço para a temporada. A novidade é o volante Victor Bolt, ex-Madureira. O atleta, de 27 anos, que já optou por jogar futebol de 7 para manter o sustento da família, comemorou a chegada no Vasco e afirmou que fará de tudo para se firmar no time.

"Agora tenho uma fonte de renda segura e vou fazer de tudo para me firmar no clube. Já passei por muitas dificuldades. A experiência no futebol de 7 foi uma válvula de escape. Nem todo time pequeno paga em dia. Mas sempre fui jogador de campo e nunca pensei em desistir do meu sonho", disse o volante.

Também foi do futebol de 7 que surgiu a brincadeira que originou o apelido "Bolt", que é uma referência ao velocista jamaicano Usain Bolt. "O Bolt começou no fut 7. Lá são 50 minutos nos dois tempos e eu corria de forma intensa o tempo todo. Aí começaram a me chamar de Bolt e pegou. Até minha família me chama assim", brincou.

Embora seja volante, Bolt acredita que pode ajudar bastante o time ofensivamente. "Gosto de jogar de segundo volante. No Madureira, o treinador pediu para jogar mais adiantado e não tive dificuldade, não houve nenhum tipo de problema. Na verdade, ele me fez esse favor e eu acabei sendo o artilheiro do time na Série C", explicou.