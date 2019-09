Artilheiro no Palmeiras, Luiz Adriano reencontra pela 1ª vez o Inter por jogo oficial

O jogo deste domingo entre Palmeiras e Inter, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, vai trazer um sentimento especial para o atacante Luiz Adriano. O destaque do time alviverde voltará à cidade natal, Porto Alegre, para enfrentar pela primeira vez em partidas oficiais o clube onde começou e pelo qual nunca escondeu nutrir um grande carinho.

Luiz Adriano tem nove jogos pelo Palmeiras, com seis gols marcados, uma assistência e uma relação cada vez melhor com a torcida. No entanto, quando aceitou sair do Spartak Moscou e acertar com o time alviverde, no fim de julho, o atacante experimentou o outro lado da relação passional entre jogadores e o público. O jogador recebeu xingamentos e reclamações nas redes sociais vindos de torcedores do Inter, insatisfeitos com o acerto entre Luiz Adriano e o Palmeiras.

O atacante foi revelado pelo Inter, onde se destacou nas categorias de base ao lado de Alexandre Pato. Juntos, os dois ganharam em 2006 o Campeonato Brasileiro sub-20 e no mesmo ano, atuaram como titulares na conquista do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. Luiz Adriano deixou Porto Alegre no começo de 2017 e ficou 12 anos fora do Brasil, quando atuou por times da Ucrânia, Itália e Rússia.

Nesse período, Luiz Adriano teve a oportunidade de enfrentar o Inter em um amistoso. O jogador estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e veio ao Brasil para uma intertemporada em janeiro de 2015. A equipe europeia enfrentou o time gaúcho e ganhou em pleno Beira-Rio por 2 a 1. Curiosamente, dois ex-jogadores do Inter marcaram os gols: Taison e o próprio Luiz Adriano.

O atual jogador do Palmeiras sempre demonstrou respeito e carinho pelo Inter em publicações nas redes sociais. Luiz Adriano procurou nos últimos anos comemorar datas festivas do clube gaúcho, como os aniversários da fundação e também da conquista do Mundial de Clubes, em 2006.