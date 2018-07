Artilheiro, Rodolfo assina contrato por cinco anos com o Palmeiras

SÃO PAULO - Rodolfo chega ao Palmeiras cheio de moral. O atacante que se destacou na última edição do Campeonato Paulista Sub-20, ao marcar 24 gols em 24 jogos pelo Rio Claro – o vice-artilheiro fez 16 gols -, assinou contrato de cinco anos com o time de Gilson Kleina. É o primeiro reforço garantido para a próxima temporada.

A história do jogador é bastante curiosa. Ele é natural de Orindiúva, a 525 km de São Paulo, e começou a carreira no Rio Claro com 16 anos, mas atuando de volante. Rodolfo chegou a sofrer um rompimento no ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou mais de um ano parado. Em seguida, teve passagens pelo Grêmio, Osvaldo Cruz e Grêmio Prudente, até retornar para o time de origem.

Foi neste retorno que ele virou atacante. No começo do Campeonato Paulista deste ano, o jogador atuou improvisado no ataque, já que o elenco não tinha muita opção, e Rodolfo sempre chamou a atenção pela técnica. O que ninguém esperava é que ele marcasse tantos gols e gerasse o interesse da diretoria do Palmeiras.

Pelo acerto, o Palmeiras comprou 30% dos direitos econômicos do atleta. Rodolfo ficou com 20% do seu contrato e os outros 50% continuam sendo do Rio Claro. O gerente de futebol do Rio Claro e que já trabalhou no Palmeiras, Sérgio do Prado, destaca a qualidade do jogador. "Ele é um excelente atleta. Dribla bem e tem boa visão de jogo. Se ele não sentir o peso da camisa, será um jogador de muito sucesso no Palmeiras", disse o dirigente. Pelo vídeos do jogador na internet, o Palmeiras parece ter feito bom negócio.