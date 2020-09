Artilheiro, Thiago Galhardo exalta elenco do Internacional em vitória sobre Ceará

Em mais uma noite inspirada do atacante Thiago Galhardo, que balançou as redes duas vezes e chegou a oito gols no Brasileirão - todos eles marcados nas últimas seis rodadas -, o Internacional recebeu e venceu o Ceará, pelo placar de 2 a 0, no Estádio do Beira-Rio, em jogo válido pela nona rodada. Mais uma vez provando a tal 'Lei do Ex' funciona, afinal o meia-atacante é ex-jogador do time cearense.

Em entrevista após o final da partida, o camisa 17 do Internacional, que também é artilheiro isolado da competição, mostrou que está com pés no chão. Mesmo tendo ajudado demais o Inter a chegar aos 20 pontos e abrir três do vice-líder Flamengo, que tem 17, Galhardo fez questão de dividir os méritos com seus companheiros.

"Nós temos 30 jogos, todos os jogos tentamos fazer a mesma coisa: manter a bola. Alguns jogos vamos ter menos posse e finalização. Não vamos jogar sempre 100%, mas importante saber sofrer. Nosso ataque começa na defesa e nossa defesa começa no ataque. Não à toa somos líder. Parabenizar a equipe. Não importa quem faz o gol, o importante é vencer."

Perguntado sobre a comemoração em um dos gols, o meia-atacante revelou que foi uma homenagem a uma torcedora, em prol das pessoas surdas. "Eu tinha prometido para ela que se eu fizesse gol, eu iria comemorar desta forma. Também vou dar minha camisa para ela. Venho abraçando essa causa. Na comemoração, com os sinais, eu disse: 'Vamos Internacional, eu te amo', assim como essa torcedora me ensinou. Estamos muito felizes com a vitória".