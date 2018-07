Artilheiro, Thiago Neves diz que ainda tem que evoluir Apesar da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, Thiago Neves segue em alta na temporada. Foram dele os dois gols do empate em 2 a 2 com o Ceará, resultado que acabou por tirar o time carioca da competição. O meia, assim, reassumiu a liderança isolada na artilharia da equipe no ano.