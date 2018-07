Artilheiro, Van Persie comemora seu primeiro título

"Estou muito contente, mas é algo raro. Tive que esperar tanto tempo para meu primeiro título...", disse Van Persie, em meio à comemoração. Formado pelo Feyenoord, onde atuou de 2001 a 2004, o holandês logo se transferiu para o Arsenal, que vive uma implacável seca de títulos. Na carreira, vencera só uma Copa da Uefa e uma Copa da Inglaterra.

Chegou só nesta temporada ao Manchester United, pela bagatela de 24 milhões de libras (cerca de R$ 75 milhões). "Lembro que Wenger (técnico do Arsenal) dizia que Van Persie era muito melhor jogador do que pensávamos", disse Alex Ferguson, que chegou a 13 títulos ingleses pelo Manchester.

Artilheiro do Inglês com 25 gols, Van Persie foi o primeiro jogador a se afastar dos demais, que comemoravam com a torcida, para ir até o círculo central do gramado do Old Trafford e abraçar Ferguson após o apito final. O treinador reconhece que o título, único do ano, tem um gosto especial. "Quanto ao impacto, creio que foi o mais importante", analisou o escocês, dono de 49 taças só pelo Manchester.