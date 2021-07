Artilheiros Léo Gamalho e Cano marcam, e Coritiba e Vasco empatam pela Série B

Coritiba e Vasco usaram da mesma arma na noite desta terça-feira. Os artilheiros Léo Gamalho e Germán Cano entraram em ação no Couto Pereira, em Curitiba, e garantiram o 1 a 1 pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado, porém, pouco ajudou nas pretensões de paranaenses e cariocas. O Coritiba se manteve na vice-liderança com os mesmos quatro pontos de distância para o Náutico (25 a 21). O Vasco, enquanto isso, caiu uma posição, parando no sexto lugar com 17 pontos, a um da zona de acesso.

O primeiro tempo de Coritiba e Vasco não teve grandes chances. Apesar dos cariocas terem dado o cartão de visita logo no início, os paranaenses tiveram mais oportunidades. Pec recebeu de Galarza e tentou achar o ângulo de Wilson. A bola saiu por pouco.

Aos 21 minutos, Val recebeu de Robinho e chutou de primeira. A bola raspou a trave. Aos 41 minutos, Robinho tentou por cobertura, mas Ernando salvou em cima da risca.

O Vasco voltou melhor para o segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Pec emendou da entrada da área e exigiu boa defesa de Wilson. Aos 8 minutos, MT arriscou de fora da área e Wilson deu rebote. Pec tocou para o meio da área e Cano só empurrou para as redes.

O Coritiba, no entanto, manteve a calma e empatou aos 16 minutos. Em contra-ataque, Rafinha foi lançado e cruzou na medida para Léo Gamalho cabecear e empatar o jogo. Três minutos depois, Pec bateu colocado de canhota e exigiu ótima defesa de Wilson. O jogo, porém, caiu de produção e os clubes pouco fizeram para buscar a vitória.

Na 12ª rodada, o Coritiba visitará o Sampaio Corrêa na sexta-feira, às 21h30, no Castelão, em São Luís. O Vasco, por sua vez, jogará no domingo, às 16 horas, contra o líder Náutico em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 VASCO

CORITIBA - Wilson; Natanael (Igor), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Val, Matheus Sales (Willian Farias), Gustavo Bochecha (Rafinha) e Robinho (William Alves); Igor Paixão (Dalberto) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

VASCO - Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Cástan e Zeca; Matias Galarza, Andrey, Gabriel Pec (Léo Jabá), Marquinhos Gabriel (Arthur) e MT (Figueiredo); Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Germán Cano, aos 8 minutos, Léo Gamalho, aos 16 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Sales, Rafinha, Henrique (CORITIBA); Juninho, Zeca (VASCO).

RENDA e PÚBLICO - portões fechados.

LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba (PR).