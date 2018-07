Artilheiros resolvem e Inglaterra derrota Turquia em amistoso

Os dois maiores goleadores do Campeonato Inglês na última temporada, Harry Kane e Jamie Vardy, mostraram serviço neste domingo e conduziram a seleção da Inglaterra à vitória por 2 a 1 sobre a Turquia, no Etihad Stadium, em Manchester, em amistoso preparativo para a Eurocopa, na França.

A seleção inglesa não pôde contar com o capitão e artilheiro histórico da equipe, Wayne Rooney, pois o atacante jogou no sábado e foi campeão pelo Manchester United da Copa da Inglaterra. Na sua ausência, Cahill ficou com a braçadeira.

Com a bola rolando, apenas dois minutos de bola rolando foram necessários para a Inglaterra abrir o placar. Após jogada de Sterling pela direita, Dele Alli encontrou Kane na área, que dominou e mandou no cantinho. O atacante do Tottenham foi o artilheiro do último Inglês, com 25 gols.

Apesar do gol sofrido rapidamente, a Turquia não recuou. Aos quatro minutos, Tufan chutou com perigo e Walker salvou para a Inglaterra. No lance seguinte, Tosun obrigou o goleiro Joe Hart a fazer difícil defesa.

A insistência turca valeu a pena, e o time buscou o empate aos 13 minutos de jogo. Gönül cruzou pela direita, Hart não conseguiu afastar e Çalhanoglu, de frente para as redes, não teve trabalho para marcar. O empate acendeu os ânimos e gerou um bom jogo, com boas chances para os dois lados até o intervalo.

Na segunda etapa, foi a vez de Vardy começar a se destacar. Aos 25, ele invadiu a área pelo lado esquerdo e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti e Kane foi para a cobrança, mas desperdiçou.

Já aos 38, quando o jogo se encaminhava para um empate, Vardy aproveitou sobra de escanteio e, da pequena área, soltou uma bomba sem chance de defesa para fazer 2 a 1. Ele foi o vice-artilheiro do Inglês com 24 gols marcados pelo campeão Leicester.

Agora a Inglaterra ainda faz um amistoso contra a seleção da Austrália, na sexta-feira, e outro contra Portugal, no dia 2 de junho, antes de estrear na Eurocopa contra a Rússia, no próximo dia 11.

Já a Turquia encara Montenegro em amistoso no dia 29 deste mês, a Eslovênia, no próximo dia 5, e inicia a jornada no Grupo D da Eurocopa contra Croácia, em 12 de junho.