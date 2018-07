Artur celebra início de trajetória com gols no Palmeiras

SÃO PAULO - Contratado para ser o reserva do lateral-direito Cicinho no Palmeiras, Artur chegou ao novo clube e já ganhou oportunidade de entrar em campo. E marcou gol nos dois primeiros jogos que fez, o que lhe deu confiança para ter uma trajetória de sucesso com a camisa palmeirense.

Em sua estreia no Palmeiras, Artur foi titular e fez o gol da vitória sobre o XV de Piracicaba, por 3 a 2, no Pacaembu. Depois, no jogo seguinte, ele entrou em campo no segundo tempo e também marcou, ajudando a equipe a ganhar do Ituano por 3 a 0, no mesmo estádio.

Assim, Artur já cumpriu boa parte da promessa que fez quando chegou ao Palmeiras: fazer 10 gols durante o ano. Para atingir tal marca, ele contava também com as cobranças de falta, uma de suas especialidades na época de São Caetano. Mas agora será diferente.

No Palmeiras, o responsável pelas cobranças de falta é o volante Marcos Assunção, que tem mostrado uma aproveitamento excelente neste começo de temporada. Por isso mesmo, Artur admitiu que nem pensa na possibilidade de ocupar a vaga do companheiro nessa função.

"A bola do homem (Marcos Assunção) está entrando, então deixa ele cobrar. Não vou me meter com isso. Só se ele deixar. Mas, como a fase está boa, é melhor nem pensar em trocar", avisou Artur, que será titular no jogo de sexta-feira, com o Guaratinguetá - Cicinho está suspenso.