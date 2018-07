Artur marca e Atlético-GO vence o Boa na estreia pela Série B do Brasileiro

Atlético e Boa voltaram a campo depois de um período sabático de quase um mês sem jogar, após serem eliminados nos Estaduais. Sendo assim, as duas equipes entraram em campo tentando mostrar serviço. Quem teve melhor desempenho foi o time visitante. Mais organizados, os mineiros chegaram ao ataque com paciência e criaram as principais jogadas de ataque do primeiro tempo.

Pressionado pela torcida, o Atlético teve dificuldades em criar. Thiago Primão não se entendeu com o estreante Aílton e o atacante Artur ficou isolado no ataque, lutando com os zagueiros para conseguir finalizar.

Diante do fraco desempenho na primeira etapa, o Atlético voltou dos vestiários com mais um atacante, mas a troca não surtiu efeito. O Boa seguiu mais organizado e teve a chance duas chances de marcar. Sem criatividade, em jogo truncado, o time goiano conseguiu abrir o placar em lance de raça pelo lado direito. Após bola espirrada, Pedro Bambu evitou a saída e cruzou de primeira. No meio de dois zagueiros, Artur desviou com a ponta da chuteira e venceu o goleiro Andrey.

Os donos da casa se soltaram com a vantagem e melhoraram nos minutos finais. O time passou a pressionar o adversário e teve chance de ampliar, mas a vitória magra persistiu.

Os dois times voltam a campo no próximo dia 16, um sábado. Às 16h30, o Boa estreia dentro de casa contra o Náutico, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). Mais tarde, às 21 horas, o Atlético encara o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 0 BOA

ATLÉTICO-GO - Márcio; Pedro Bambu, Lino, Rafael e Sidcley; Anderson Pedra, Zezinho, Thiago Primão (Juninho) e Aílton; Rafinha (Ayrton) e Arthur (Régis). Técnico: Marcelo Martelotte.

BOA - Andrey; Moacir (Micael), Raphael Silva, Wallace e Pirão; Everton Sena, Leonardo (Felipe Baiano), Marcley e Bruninho; Marcelo Sabino (Ramon) e Rodrigo. Técnico: Ney da Matta.

GOL - Artur, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zezinho (Atlético-GO); Pirão (Boa).

ÁRBITRO - Carlos Ronne Casas de Paiva (AC).

RENDA - R$ 11.280,00.

PÚBLICO - 1.205 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).