Arturo Vidal cogita deixar o Barcelona em dezembro ou no fim da temporada

O volante chileno Arturo Vidal cogitou a possibilidade de deixar o Barcelona "em dezembro ou ao fim da temporada" se não se sentir importante na equipe, em entrevista à emissora catalã TV3 nesta sexta-feira.

"Eu gostaria de estar aqui para sempre, mas preciso ser objetivo e viver o dia a dia. Se em dezembro ou ao fim da temporada eu não sentir que sou importante aqui, terei que tomar uma decisão e buscar outro horizonte para ser importante", afirmou o volante da seleção chilena.

"Quando o mercado abre, a gente acaba refletindo e, se não estiver bem ou se sentindo importante, toma uma decisão. Sempre há propostas, mas estou concentrado no Barcelona, em trabalhar, em ajudar a equipe no que puder", disse Vidal, que chegou ao Barça em 2018.

Apesar de elogiar o ambiente no vestiário e os companheiros de clube, Vidal lamentou as poucas chances para jogar com o técnico Ernesto Valverde. "Os jogos vão passando, tento estar bem e preparado para entrar, mas a gente sempre quer ser protagonista, jogar todos os jogos e não tive a oportunidade", explicou.

Vidal disputou 13 jogos na atual temporada, mas somente dois de início ao fim, saindo do banco de reservas ou sendo substituídos nos outros. "Quando vejo que não jogo todos os jogos, me dá uma tristeza, mas sigo lutando, sigo me esforçando cada dia para que a situação mude", concluiu, ressaltando, porém, o apoio que recebe da torcida do Barcelona.